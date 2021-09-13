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Защита от мошенников и оформление пенсий: приложение "Дія" дополнят новыми услугами В Министерстве цифровой трансформации раскрыли подробности

Мобильное приложение "Дія" будет предупреждать пользователей о кредитных мошенниках, также вскоре через "Дію" можно будет оформить пенсию, переоформить субсидию.

Подробности в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Мы планируем "Дія-саммит" осенью, будет много новых продуктов. Вчера мы анонсировали, что "Дія" будет предупреждать о том, что проверяется ваша кредитная история. Электронные документы надежные и там нет вопросов, но много где еще используют бумажные документы. Если кто-то пытается взять на копию ваших документов где-то кредит, а это тысячи случаев в год, тогда я буду предупреждать, что конкретный банк проверяет вашу кредитную историю. Если это не вы обратились в банк, вы можете отреагировать и остановить это. Поэтому я надеюсь, что мы сведем к нулю для пользователей "Дії" те ситуации, когда на них берут кредиты. Не нужно будет дополнительных приложений, просто в "Дії" будет приходить уведомление о том, что конкретный банк проверяет вашу кредитную историю", - объяснил глава Минцифры.

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Федоров рассказал, что в "Дії" скоро станут доступны и другие новые услуги:

"Мы будем также запускать возможность оформить пенсию, переоформить субсидию, помощь одиноким матерям. Мы будем презентовать "Дія-сити", потому что с 1 января заработает эта система налоговая. Будет много новых продуктов".

Ранее руководитель развития электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что цель ведомства – до конца 2023 года сделать доступными онлайн все 100% государственных услуг. Баник также заверил в защищенности данных украинцев от взлома.

"Для людей, которые волнуются, что кто-то контролирует приложение "Дія": во всех приложениях указано, к каким данным на смартфоне они имеют доступ. Например, "Дія" просит доступ к камере, чтобы проходить верификацию Face ID, и разрешение, чтобы отправлять уведомления, и все. У нас нет ни трекинга геолокации, ничего. Следующий момент насчет документов: если говорить коротко, то на серверах "Дії" их нет, они находятся там же где и были — в реестре паспортов, водительских документов, и так далее, и все они защищены на высшем государственном уровне", — сказал он.