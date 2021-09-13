11:20, Сегодня

У учителей хотели украсть миллионы: министр рассказал о масштабной коррупционной схеме Злоумышленник действовал, прикрываясь членами правительства

СБУ совместно с Министерством образования и Министерством цифровой трансформации разоблачила коррупционный сговор с закупкой ноутбуков для учителей - на тендере пытались украсть 300 млн гривен.

Подробности в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Возникла определенная коррупционная схема. Есть субвенция правительства - 1 млрд гривен местным буджетам для того, чтобы закупить 60 тысяч ноутбуков учителям. Есть человек, который пытался скоординировать всех поставщиков для того, чтобы заработать 30% - почти 300 млн гривен, при этом прикрываясь правительством или отдельными представителями. Служба безопасности узнала эту информацию, мы активно прокоммуницивовали, повторно направили все тендеры на экспертизу и остановили по сути эту махинацию", - рассказал Федоров.

Читайте также: Непонятно, до какой степени бороться с коррупцией — "слуга народа" о заявлении США

По его словам, 300 млн грн будут сохранены - "это дополнительно тысячи ноутбуков и сохраненные средства".

Напомним, Министерство цифровой трансформации и Министерство образования в 2021 году планируют обеспечить ноутбуками более 60 тысяч учителей. В госбюджете-2021 предусмотрено дополнительное финансирование - 1 млрд гривен на борьбу с COVID-19 и его последствиями во время образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования. В частности, 980 млн грн выделены именно на приобретение ноутбуков. Благодаря этой субвенции учителя смогут сделать процесс обучения более современным и доступным.

"Наша цель - сделать так, чтобы у каждого учителя был собственный персональный компьютер, доступ к скоростному интернету и еще больше возможностей для обучения детей", - рассказал вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.