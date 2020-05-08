Карантин в Украине: Ляшко рассказал, когда откроют школы и детсады

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, от чего зависит открытие детских садов и школ при выходе из карантина

Откроются ли школы и детские сады на втором этапе смягчения карантина с 22 мая, рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24".

"Мы сейчас с Минобразования четко отрабатываем алгоритм, как провести ВНО с соблюдением санитарных норм, которые не повлияет на рост заболеваемости коронавирусной болезнью. И мы 11 мая это решение примем, учитывая эпидситуации и наши прогнозы на ближайший период. Относительно школ, мы уже имеем решение о том, что школы в этом году не будут открываться. Мы уже будем готовиться к 1 сентября", - сказал он.

По словам Ляшко, о детских садах решение примут отдельно.

"Детские сады - это отдельная тема. Я надеюсь, что детские сады будут открываться, поскольку открываются определенные сферы бизнеса и надо оставлять детей в садиках, чтобы родители могли работать. С детсадами отдельная ситуация, и мы будем рассматривать это на следующих этапах", - сказал он.

По его словам, все зависит от того, как постепенное смягчение карантина будет влиять на уровень заболеваемости.

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Источник Украина 24 Теги коронавирус Минздрав карантин Виктор Ляшко