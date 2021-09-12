21:49, Сегодня

Есть задачи важнее - экс-глава СБУ ответил Данилову насчет введения латиницы в Украине Украинцам "никому ничего не нужно доказывать", считает Игорь Смешко

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов должен заниматься вопросами обороны и безопасности страны, а не украинским алфавитом.

Об этом заявил в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко, комментируя идею Данилова насчет перехода Украины с кириллицы на латиницу.

"В первую очередь СНБО должен заниматься обороной и безопасностью. На сегодняшний день вопрос отмены кириллицы, введения латиницы не относится к первоочередным задачам укрепления обороны и безопасности", - сказал он.

Читайте также: Ницой призвала называть русский язык "московским": это исторически правильно

Как отметил Смешко, Украина – "европейское государство, нам никому ничего не нужно доказывать".

"Кстати, христианство пришло в Украину со святым Климентом в 1-м веке нашей эры. Климент был выслан римлянами на каторжные работы в Херсонес, в то время для Римской империи это была Колыма. И он там создал первые христианские общины. Кирилл и Мефодий, которые кириллицу фактически ввели в Центральной и Восточной Европе, по заданию Папы Римского вернули останки св. Климента в Рим, в то время это было выдающееся событие. И была издана папская булла, что Святое письмо разрешено читать не только на латинском, греческом и иврите, но и на славянской кириллице вследствие того, что мощи четвертого Папы Римского были возвращены", - сказал экс-глава СБУ.

Читайте также: Идея о переименовании Украины является моим личным мнением - Арестович

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Радио Свобода" заявил, что украинский язык следует перевести с кириллицы на латиницу.

"Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей - что нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу", - сказал Данилов.

Также он выступил за обязательное изучение украинцами английского языка.