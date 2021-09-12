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Журналист об Олимпиаде в Украине: нужно будет начинать с нуля Из-за финансового кризиса все меньше стран претендуют на проведение Олимпийских игр

В условиях пандемии коронавируса и мирового финансового кризиса шансы Украины на проведение Олимпийских игр растут. Однако инфраструктуру для мероприятия придется создавать с нуля.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал известный журналист и спортивный комментатор Дмитрий Лазуткин.

"Это все возникает на пустом месте, и нужно доказывать, что Украина способна провести Олимпийские игры. В то же время, сейчас в связи с мировым финансовым кризисом, с пандемией, ситуация изменилась, и такой жесткой конкуренции за право проведения Олимпийских и Параолимпийских игр нет. Если раньше много городов выдвигало свои кандидатуры, претендентов было по 8-10, то сейчас намного меньше стран хотят проводить у себя Олимпийские игры, потому что это дорого", - объяснил он.

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При этом Лазуткин отметил, что Олимпиада – "это интересная имиджевая история, огромная возможность для развития инфраструктуры".

"Если говорим о зимних играх – украинские Карпаты могут измениться навсегда и сделать шаг в будущее. Если говорить о летних играх – будут большие изменения для спортивных объектов и инфраструктуры. Украине почти с нуля надо будет начинать, давайте смотреть правде в глаза. В Буковеле есть одна трасса для слоупстайла, почти готова одна для биатлона, кубок Европы по фристайлу там проводился, лыжные гонки, допустим, тоже можно провести. И все", - отметил журналист.

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Напомним, президент Владимир Зеленский 11 сентября заявил о намерении провести Олимпийские игры в Украине.

"Большая мечта - это Олимпиада в Украине. И я очень в это верю. Я уверен, что наша великая держава заслуживает стать хозяйкой Олимпийских игр", - цитирует его слова пресс-служба президента.

Ранее министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил в эфире телеканала "Украина 24", что Украина хочет провести Олимпийские игры в 2030 или 2032 году.

"Через 10 лет в Украине многое может измениться. Мы уверены, что изменится. Мы будем развиваться, Украина вернется к нормальной жизни. Поэтому у нас есть такая амбициозная цель — провести в Украине Олимпийские игры. Когда-то в 2004-2005 году, когда был президентом Федерации футбола Григорий Суркис и он привел в Украину Евро-2012, тоже многие не верили, что в Украине может состояться такой спортивный форум. Но он прошел, причем на высоком уровне. Поэтому сейчас у нас есть такая высокая цель", — сказал он.