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"Сомневаюсь, что это месть": бывший следователь о смерти судьи Печерского райсуда Виталий Писанец не влиял на громкие дела в Печерском суде, рассказал экс-следователь Руслан Сушко

Судья Виталий Писанец, обнаруженный мертвым под Киевом, принимал участие в громких делах Печерского райсуда, но его решения не влияли непосредственно на ход дел.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал бывший старший следователь по особо важным делам МВД Руслан Сушко.

"У меня с ним (Писанцом – ред.) были рабочие контакты. Начиная с 2017 года, я много раз с ним общался, поскольку я в то время уже был адвокатом, а он работал в Печерском районном суде Киева. Если мы не берем суть рассматриваемых дел, а мы понимаем, что это судопроизводство, и там решения могут быть любые, я бы охарактеризовал его как человека спокойного, уравновешенного", - рассказал экс-следователь.

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По словам Сушко, он никогда не видел, чтобы Писанец возмущался, нервничал.

"Мы не знаем обстоятельств смерти, и то, что это могла быть, например, месть, – я бы поставил под сомнение. Мы понимаем, что Писанец работал в Печерском районном суде, это центровой суд, и все громкие дела начинаются в нем. Поэтому неудивительно, что Писанец принимал участие в таких громких делах, как дело об убийстве Шеремета, в отношении Медведчука. Но он участвовал в этих делах в качестве следственного судьи – это отдельная функция, контроль за соблюдением законности на стадии досудебного расследования. И решения следственных судей не имеют пруденциального значения, то есть не имеют значения для дальнейшего суда вообще. Поэтому сказать, что решения Писанца каким-то образом повлияли на ход дел, нельзя", - объяснил он.

Напомним, в селе Погребы Киевской области нашли мертвым судью Печерского райсуда Киева Виталия Писанца. Расследованием будет заниматься ГБР, открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

Писанец умер в доме своего друга-адвоката, где он отдыхал. Вместе с ними был следователь Соломенского райуправления полиции Киева.

Судья Писанец с 1998 по 2011 годы работал судьей на Луганщине, затем возглавил суд. В 2012 году его избили неизвестные, после чего у него были переломы черепа и кровоизлияние. Была информация, что напали из-за профессиональной деятельности. В 2015 году указом президента Писанца перевели в Печерский райсуд, где, в частности, он рассматривал одно из дел по Виктору Медведчуку и дело об убийстве Шеремета.