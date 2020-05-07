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Кого будут тестировать на коронавирус — в Раде рассказали о новом законе Народный депутат из фракции "Голос" Ольга Стефанишина рассказала подробности о законе, который направлен на борьбу с коронавирусом

Верховная Рада приняла ряд законов на тему борьбы с коронавирусом. Про обновления в порядке тестирования рассказала народный депутат из фракции "Голос" Ольга Стефанишина в эфире канала "Украина 24".

"Беларусь тестирует в семь раз больше людей, Германия – в 10, чем Украина. Почему это происходит – потому, что государство ставит разные препятствия. Если у человека есть признаки коронавируса, он еще должен доказать, что или был за границей, или имел контакт с больным. У нас уже столько больных, в том числе и скрытых, что это ненормально", — сказала она.

Депутат разъяснила, кто теперь имеет право сдать тест на коронавирус.

"Мы законом закрепили, что каждый человек с признаками вируса имеет право на тестирование. Второе - что все лица, которые у которых был контакт (с больными коронавирусной инфекцией — ред.) , даже если у них нет признаков – имеют право на тестирование, и государство должно развернуть широкую сеть тестирования. Мы этим законом поручаем Минздраву создать большое количество пунктов тестирования. Также закон предполагает тестирование медиков, государство должно им это обеспечить", — сказала она.

Ранее врач-эпидемиолог Людмила Мухарская в эфире канала "Украина 24" назвала условия, при которых возможно появление коллективного иммунитета против коронавируса.