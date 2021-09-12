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Судью Печерского райсуда нашли мертвым: новые подробности трагедии под Киевом Свидетели опровергают первоначальную версию смерти Виталия Писанца

Под Киевом нашли мертвым судью Печерского райсуда Киева Виталия Писанца. Эту информацию подтвердили в полиции, детали не сообщили. Расследованием будет заниматься ГБР, открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

Как сообщает корреспондент телеканала "Украина 24" в программе "Сегодня Новости", судья Виталий Писанец умер в доме, находящемся в селе Погребы Киевской области. Он тут отдыхал у своего товарища-адвоката, вместе с ними был следователь Соломенского райуправления полиции Киева.

"В частности, СМИ пишут, что между мужчинами во время застолья произошел конфликт, вследствие чего и погиб судья. Но свидетели сообщают, что никакого конфликта не было - якобы во время отдыха судье стало плохо, у него из носа пошла кровь, после чего он умер уже после того, как ему вызвали скорую именно те люди, с которыми он отдыхал", - передает корреспондент.

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Полиция Киевской области в свою очередь подтвердила факт смерти одного из столичных судей в селе Погребы Броварского района.

"11 сентября в селе Погребы на Киевщине обнаружено тело судьи. На месте происшествия работали сотрудники Государственного бюро расследований, которые и будут проводить расследование данного уголовного производства", - говорится в сообщении.

Судья Писанец с 1998 по 2011 годы работал судьей на Луганщине, затем возглавил суд. В 2012 году его избили неизвестные, после чего у него были переломы черепа и кровоизлияние. Была информация, что напали из-за профессиональной деятельности. В 2015 году указом президента Писанца перевели в Печерский райсуд, где, в частности, он рассматривал одно из дел по Виктору Медведчуку и дело об убийстве Шеремета.

Тело отправили в Бровары, чтобы провести экспертизу.