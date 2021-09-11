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"Легко поймать за руку": Скалецкая сказала, как бороться с фальшивыми COVID-сертификатами По мнению экс-главы Минздрава, в Украине нужна показательная борьба с подделками

Выдачу фальшивых COVID-сертификатов легко проверить и поймать исполнителей за руку.

Об этом рассказала в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"Учитывая, что эти заявления и объявления публичны, через туристические агентства и так далее, это действительно легко сделать. Несколько контрольных закупок – и поймать за руку. И если показать, что есть реакция, ловят, открывают дела - процесс может затихнуть", - объяснила экс-глава Минздрава.

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Как подчеркнула Скалецкая, "безнаказанность стимулирует".

"Тут есть две возможности: одна – привлечь за подделку документов, это статья Уголовного кодекса. И второе – расходование государственного имущества не по целевому назначению, поскольку при внесении данных в систему "Дія" вносится номер ампулы с вакциной, которую якобы вводят, а на самом деле выкидывают. Можно найти и другие преступные действия в совокупности. И все это легко проверить, другое дело, что этого не делают. Со стороны Министерства здравоохранения можно призывать руководителей, которые получили лицензию на медицинскую практику, соблюдать законодательство и контролировать подчиненных, непосредственно ловить и наказывать – это дело правоохранительных органов", - сказала она.

Напомним, что Европейский Союз признал украинские COVID-сертификаты.

В Министерстве иностранных дел сразу отметили: решение Еврокомиссии рекомендательное, и страна сама будет определять, кого и как пускать на свою территорию. На сайте организации пишут, что вместе с украинскими признали COVID-сертификаты Турции и Северной Македонии. Наш сертификат в "Дії" появится позже среди остальных документов. Он будет подтверждением вакцинации, выздоровления от COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста.

В свою очередь министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что украинский COVID-сертификат, который появится в приложении "Дія", будет подтверждением вакцинации, выздоровления от коронавируса или результатом ПЦР-теста. Подделать его будет невозможно.