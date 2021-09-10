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Российско-белорусские учения не угрожают Украине - Арестович По словам советника главы Офиса президента, страны-партнеры смогут помочь в случае обострения ситуации

Российско-украинские учения "Запад-2021" не несут существенной угрозы, и в случае опасности Украине помогут страны, которые принимали участие в совместных с ней учениях. Об этом в эфире программы "Большая пятница" на канале "Украина 24" сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Реальной угрозы в смысле "тучи враждебные веют над нами", как мне кажется, нет. Есть увеличение военной опасности по отношению к Украине, которое связано с проведением этих учений. Они более масштабные, чем непосредственно активная фаза, которая пройдет на территории Беларуси. Начиная с 2017 года россияне задействуют во время этих учений от 150 до 250 тыс. военнослужащих по всей территории России, это стратегические учения с переброской сил с Дальнего Востока. Но, тем не менее, именно такие учения были и в 2017 году, в 2019, как мы видим, тогда ничего не случилось", - сказал советник.

Арестович напомнил, что Украина контролирует ситуацию, и сама проводит совместные учения со странами-партнерами, которые смогут помочь в случае обострения ситуации.

"Руководство Украины и стран-партнеров знает об этих учениях, проводят соответствующие мероприятия. Мы отвечаем своими учениями в ответ на их учения, где участвуют страны-партнеры, и эти меры должны опередить любое негативное развитие событий. Участие в наших учениях принимают 15 стран мира, среди которых, например, Иордания, которая не является членом НАТО, показывает, что существует большой интерес к региону, а во-вторых, страны, которые участвуют в этих учениях, помогают и будут помогать еще больше в случае возникновения опасности", - сказал Арестович.

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Ранее в эфире "Украина 24" российский политический аналитик Ольга Курносова сказала, что до выблоров в Госдуму, которые пройдут с 17-19 сентября, Россия не нападет на Украину.

Советник выигравшей выборы президента Беларуси Светланы Тихановской Франтишек Вячорка считает, что российские войска не останутся в Беларуси после учений. "Когда-то я сам служил в войсках ПВО на границе с Украиной, и хочу сказать, что эти учения создают угрозу, потому что всегда имеют провокационный сценарий. Там всегда какая-то игра против Запада, и есть риск, что российские войска могут остаться в Беларуси. Но в течение 12 лет, когда эти учения проходят, этого не происходило, и выглядит так, что в этом году такого тоже не будет. Конечно, нужно быть бдительными, но не впадать в паранойю", - сказал он.