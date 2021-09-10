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Жители Крыма и ОРДЛО с паспортами России остаются гражданами Украины – омбудсмен Более 2 млн украинцев получили паспорта России на оккупированных территориях

Жители Крыма и оккупированных районов Донбасса, получившие российские паспорта, остаются гражданами Украины. Зачастую эти люди получают российские документы принудительно.

Об этом в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заявила уполномоченный Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Из наших граждан, которые живут на оккупированных территориях, в Крыму, - более 2 млн получили паспорта. Там же нельзя жить без этого "аусвайса" – не заплатить за коммунальные услуги, ребенка не отвести в школу, не получить медицинскую помощь. И мы признаем то, что невозможно. Но ведь граждане, которые получили этот "аусвайс", не стали гражданами Российской Федерации, они остались гражданами Украины. Так же и в ОРДЛО. Мы знаем много примеров, как нам рассказывают врачи и учителя: если они не получат эти паспорта, на сегодня это более 600 тыс., если они не сделают скрины с компьютеров, где они зарегистрируются для голосования в Госдуму, если они не сделают скрины своей семьи, что они тоже зарегистрировались, - их просто уволят", - сказала омбудсмен.

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По словам Денисовой, специальных пунктов под выборы открыто 396, из них 141 в Луганской области, остальные в Донецкой.

"Они консультируют, обязывают наших граждан прежде всего получать паспорта, а потом вынуждают их голосовать. И не надо никуда ехать, нужно прийти и проголосовать электронно", - сказала она.

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Напомним, народные депутаты от разных политических сил внесли в Верховную Раду проект изменений в закон "О гражданстве Украины" относительно автоматической утраты гражданства Украины в случае добровольного получения гражданства государства-агрессора - Российской Федерации.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщил, что в оккупированных районах Донбасса российские паспорта по упрощенной схеме получили 611 тысяч украинцев.

"Граждане России - это не только те (жители ОРДЛО - ред.), кто получил паспорт Российской Федерации, а их сегодня 611 тысяч, и каждый день эта цифра увеличивается. Я думаю, что до конца года большинство желающих получить паспорт гражданина Российской Федерации будет иметь такую возможность", - заявил Водолацкий, которого цитирует "Интерфакс".

Член украинской делегации в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24" сообщил, что российские оккупационные власти в ОРДЛО будут изымать у граждан украинские паспорта.