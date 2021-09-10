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Для России нужно создавать неудобство: омбудсмен об узниках Кремля Людмила Денисова позитивно оценила то, что списки пленных были переданы президенту США

Необходимо постоянно на мировых площадках напоминать о незаконно удерживаемых в России и на оккупированных территориях гражданах Украины, в таком случае не исключено, что Россия может выпустить некоторых. Об этом в программе "Сегодня День" на канале "Украина 24" сказала уполномоченный Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Я приветствую, когда президент Украины встречался с президентом США и передал список всех наших пленных, которые находятся в тюрьмах Кремля, в тюрьмах на оккупированных территориях. И если передали – это ж просто так не произойдет, что все забыли, положили бумаги на стол и всё. Нет, жизнь каждого человека зависит от того, какая будет реакция", - сказала омбудсмен.

По мнению Денисовой, Россия может испытывать неудобства из-за постоянных напоминаний о незаконных пленных, и из-за этого может некоторых освободить.

"И поэтому очень важна "нормандская встреча", если она будет, напоминание о том, что у нас есть 125 наших граждан, которые находятся в тюрьмах Российской Федерации и Крыма, 296, находящихся в тюрьмах ОРДЛО, и 258 пропавших без вести. Когда о них говорят на каждой площадке, это важно для каждого из них, важно для Российской Федерации, потому что им потом становится неудобно за то, что все говорят, за этот шум, и они кого-то отдадут", - сказала Денисова.

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Напомним, 16 апреля 2020 года Украина в результате обмена с ОРДЛО вернула 20 своих граждан. С тех пор процесс обмена пленными на Донбассе заморожен, и Россия регулярно блокирует процесс обсуждения в рамках Трехсторонней контактной группы.

Ранее в эфире канала "Украина 24" член гуманитарной подгруппы ТКГ Татьяна Иванова рассказала, что Кремль соглашается на обмен только в двух случаях. "Мои наблюдения и мой анализ всех предыдущих обменов свидетельствует о том, что эти обмены происходили только в двух случаях - либо если было выгодно, например, забрать свидетелей, которые у нас есть, на нашей территории... Либо если Российская Федерация не хочет понести какие-то потери. Это могут быть различные потери - экономические, политические или имиджевые. Только в двух случаях РФ идет на такой обмен", - сказала она.