В Киеве усилили борьбу с нарушителями карантина: чиновник сообщил детали

В Киеве усилили борьбу с нарушителями карантина: чиновник сообщил детали

В Киеве созданы десять мобильных групп, которые совершают рейды с целью выявления нарушителей карантина среди субъектов хозяйствования, в частности магазинов, заведений общественного питания.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" исполняющий обязанности начальника главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Дмитрий Байраченко.

"В Киеве работает 10 таких групп. Они созданы в каждом районе города. В состав входят Национальная полиция, районная администрация, муниципальная охрана, Главное управление Госпродпотребслужбы, специалисты. Эта группа работает по контролю за выполнением карантинных мер", - рассказал Байраченко.

По словам чиновника, группы, созданные в Киеве и работающие в каждом районе, проверяют исключительно субъекты хозяйствования.

"За эту неделю составлено 27 протоколов Национальной полицией, которая в составе этих групп работает по контролю выполнения карантинных мер, на субъектов хозяйствования, которые не выполняли противоэпидемические меры", - сказал он.

На вопрос, могут ли в Киеве объявить желтую зону карантина, Байраченко ответил:

"На сегодняшний день по всем показателям, по которым решается вопрос перехода в другую зону, Киев находится пока в зеленой зоне. Решение еще не принято правительством. Вчера было заседание комиссии ТЭБ и ЧС (по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям - ред. ). Это комиссия государственного уровня, на которой решается вопрос перехода в другую зону. Этот вопрос отсрочен до понедельника. Далее будет решаться, отслеживается по всем показателям, которые отражают необходимость перехода на другой уровень эпидопасности. Соответственно, на следующем заседании это будет решаться".

Источник Украина 24 Теги коронавирус Киев карантин Госпродпотребслужба