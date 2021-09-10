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Глава Минздрава сказал, сколько вакцин от коронавируса ввезли в Украину Виктор Ляшко заверил, что поставки вакцин в Украину будут бесперебойными

В Украину с начала прививочной кампании ввезли уже более 22 млн доз вакцины от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил на брифинге глава Минздрава Виктор Ляшко, отвечая на вопрос телеканала "Украина 24".

"В Украину с начала прививочной кампании мы привезли уже более 22 млн доз вакцины. 10 млн доз использовали, имеем 12 млн доз в остатках. Плюс к концу года у нас распланировано четко еженедельно среда-четверг поставки дополнительных вакцин. Они будут поступать бесперебойно в Украину. Сегодня главное, чтобы было желание приходить и вакцинироваться. Вакцина доступна и есть на выбор", - рассказал Виктор Ляшко.

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Вакцинация в Украине началась 24 февраля. Прививки делают такими препаратами: CoviShield (Oxford/AstraZeneca, которую изготавливают в Индии), AstraZeneca производства Южной Кореи и Италии, CoronaVac (Китай), Pfizer, Moderna.

Согласно опросу компании Gradus Research, проведенному 2 июля, большинство украинцев, которые не планируют вакцинироваться, не изменят своего мнения, даже если после этого можно будет ездить в Европу.