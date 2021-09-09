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Россия теряет важный инструмент давления на Украину и усиливает обстрелы - Гармаш По словам представителя украинской делегации в ТКГ, нужно быть готовыми к обычным методам России

Россия усиливает интенсивность обстрела украинских войск, так как понимает, что теряет инструмент влияния на Украину, воплощенный в Минских договоренностях. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" сказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш.

"Россия видит, что Украина не идет на политический шантаж ради "Минска", на реализацию "Минска" по российскому сценарию. Были определенные ожидания у Путина от визита Зеленского в США, что там Байден в очередной раз заявит о безальтернативности "Минска" и необходимости выполнять "Минск", и надавит на Украину с целью выполнения "Минска" по российским лекалам", - сказал Гармаш.

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Украинский переговорщик подчеркнул, что Россия действует своими обычными методами, и к этому надо быть готовыми.

"Россия видит, что она теряет "Минск" как инструмент влияния на Украину. Поэтому она применяет военные инструменты. Это ее обычные методы, она всегда так делала, и будет так делать, к сожалению. И мы должны быть к этому готовы – и морально, и в военном плане", - сказал Гармаш.

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Как передает спецкорр "Украина 24", 9 сентября на востоке страны с самого утра боевики начали обстрел железнодорожной станции Скотоватая - это участок между Авдеевкой и оккупированной Горловкой. Огонь велся из тяжелого вооружения с неподконтрольной территории. Снаряды падали на расстоянии двух километров от станции.

Ранее в эфире канала "Украина 24" военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, что Россия не дает возможности наблюдателям ОБСЕ работать на границе РФ и оккупированных районов Донбасса, чтобы перебрасывать в ОРДЛО новые войска и технику. "Россия прекращает мандат ОБСЕ не на всей оккупированной территории, а соответственно, на линии государственной границы. Речь идет о том, что миссии ОБСЕ запрещено фиксирование передислокации на двух КПП - "Гуково" и "Донецк", расположенных на оккупированных территориях Донецкой области. Но, несмотря на то, что ограничение касается только территории Донецкой области, аналогичное распоряжение получили боевики "ЛНР" и относительно работы миссии ОБСЕ на оккупированных территориях Луганщины. Сейчас миссию ОБСЕ не допускают к работе на КПП у Изварино и Должанского", - отметил Снегирев.