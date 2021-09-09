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Коронавирус уже не остановить: эпидемиолог прогнозирует резкий подъем заболеваемости Андрей Александрин удивлен тем, что второе лето подряд упущена возможность подготовки детсадов и школ к эпидемии

Украине не удастся избежать резкого всплеска заболеваемости коронавирусом из-за плохой подготовки учебных заведений и детских садов к эпидемической ситуации. Об этом в программе "Сегодня День" на канале "Украина 24" заявил руководитель национальной экспертной группы по информационному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин, отвечая на вопрос, как страна может подготовиться к переходу в "желтую зону".

"Это ожидаемая ситуация. Быстро подготовиться к новой вспышке и большому количеству заболеваний и госпитализации нам уже не удастся, потому что все надо делать вовремя. Я был удивлен, что Украина неэффективно использовала время второго лета, когда можно было подготовить детсады, школы, чтобы хотя бы для детского населения обеспечить безопасные условия", - сказал врач.

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Александрин подчеркнул, что именно дети являются основными распространителями вируса, соответственно, динамика заболевания будет расти.

"А так как мы знаем, что дети являются движущей силой распространения острых респираторных заболеваний, в том числе и COVID-19, то как раз через детское население дальше мы будем наблюдать увеличение, возрастающую динамику по COVID-19. Мы ждем резкий подъем заболеваемости, его уже не остановить", - сказал Александрин.

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Ранее в эфире канала "Украина 24" иммунолог Андрей Волянский рассказал, что в Украине началась новая волна, связанная со штаммом "Дельта". "Ее пик, видимо, придется на сентябрь и октябрь, но ежедневное увеличение количества и новых инфицированных и новых летальных исходов уже происходит, и мы понимаем, что эта волна неизбежна. Мы еще можем что-то сделать, чтобы ее смягчить, но то, что она будет, то, что она связана с "Дельта"-вариантом, это уже, к сожалению, факт", - заявил он.