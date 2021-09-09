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Проблема российских паспортов в ОРДЛО замалчивалась в Украине - экс-нардеп По словам Валерии Заружко, без российского паспорта в ОРДЛО невозможно найти работу, а на подконтрольной Украине территории переселенцам сложно устроиться

Жители неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей получают российские паспорта вынужденно, потому что на территории Украины переселенцам сложно устроиться, и эта проблема замалчивается в Украине. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" заявила экс-народный депутат Валерия Заружко.

"Думаю, большинство жителей ОРДЛО берут российские паспорта - это как вынужденный шаг, потому что невозможно найти работу, не имея подобного паспорта, либо есть какие-то юридические нюансы, которые заставляют взять российские паспорта. Здесь важно вспомнить о том, что это началось не вчера, а еще весной 2019 года – это планомерная политика России относительно ОРДЛО", - сказала Заружко.

По ее мнению, эта проблема замалчивалась в Украине, и жители ОРДЛО из-за действий украинских властей боятся, что их будут считать коллаборантами.

"Очень плохо, что долгое время проблема замалчивалась в Украине, никто на этом не акцентировал внимание. При этом были неоднозначные заявления представителей власти, которые говорили о коллаборантах, еще ком-то, при этом абсолютно не вникая в ситуацию, не понимая, что люди делают это вынужденно, и тем самым внося определенную турбулентность – то есть люди начали бояться, никто не хочет впоследствии узнать, что он коллаборант", - сказала экс-нардеп.

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Заружко считает, что государство должно создать переселенцам с Донбасса комфортные условия.

"Нужно внимательно подойти к изучению вопроса, посмотреть, что там происходит. И после этого делать какие-то выводы. Иначе у людей просто нет возможности там выжить. А, к сожалению, в Украине (на подконтрольной части – ред.) предоставить им условия, чтобы люди могли сюда переехать – тоже невозможно. У нас была волна - 1,8 млн переселенцев на подконтрольную территорию. Но многие были вынуждены вернуться, поскольку финансово вытянуть историю с арендой жилья, поиском работы не каждая семья могла. Мы как государство должны создать максимально комфортные условия, чтобы люди с той территории хотели вернуться в Украину, понимали, что здесь их родина, здесь их любят и ждут. Это основная задача информационной политики – не отпугнуть, не оттолкнуть людей, а привлечь их сюда", - сказала Заружко.

Напомним, что на данный момент, по словам первого зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Виктора Водолацкого, около 600 тыс. жителей ОРДЛО получили паспорта по упрощенной процедуре. Данная инициатива России рассматривается экспертами по-разному: одни считают, что граждане Украины, если они считают себя таковыми, могут отказаться от получения таких паспортов, другие - что паспорта выдаются насильно, и люди вынуждены их получать. Массовая выдача российских паспортов связывается также с предстоящими выборами в Госдуму России осенью. В частности, экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков считает, что "с точки зрения превращения жителей Донбасса в российское гражданство – это неправильная мера, она разрушает возможность нормализации отношений между нашими странами и народами, это недружественный акт со стороны России в отношении Украины".

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш отметил, что тем, кто считает себя русскими, лучше уехать в Россию. "Тем, кто считает себя русскими, лучше выехать в Россию и жить в гармонии с собой и окружающим миром, чем потом жить в ненависти к стране, которая туда вернется, передавать войну своим детям. То, что мы можем сегодня делать, чтобы противостоять интеграции населения, мы делаем, мы просто пытаемся разговаривать с этими людьми", - сказал украинский переговорщик.