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В деле МН17 Украина и Нидерланды выступают единым фронтом - Климкин Экс-министр иностранных дел уверен, что примерно к 2024 году вина России будет доказана

Украина и Нидерланды выступают единым фронтом по делу сбитого в 2014 году малайзийского "Боинга", и вина России будет доказана в ближайшие годы. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" сказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

"Сотрудничество с Нидерландами развивается. Мы теперь практически вместе единым фронтом выступаем в суде. Есть сейчас две истории. Одна касается тех, кто персонально причастен к совершению этого преступления. Другая история - ответственность России, она идет в рамках нашего иска в Международный суд в рамках нарушения Россией конвенции о запрете финансирования терроризма", - сказал политик.

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Климкин уверен, что вина России будет доказана в ближайшие несколько лет.

"Мы ведем две истории. Одна, к которой причастна и Ирина Венедиктова как генпрокурор - это наказание тех лиц, которые были исполнителями или соисполнителями преступления. А одновременно мы докажем, и я уверен, что это будет наш успех, но это будет, скорее всего в 2023-2024 годах, так работает международный суд - будет доказана ответственность России", - сказал он.

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Как передает "Украинская правда", генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова находится с рабочей поездкой в Гааге для посещения 9 сентября судебного заседания по делу МН17.

Напомним, "Боинг" рейса MH17, совершавший перелет из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит 17 июля 2014 в районе Тореза Донецкой области, на борту было 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли. Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", принадлежавшим 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны вооруженных сил России. 19 июня 2019 года международная совместная следственная группа назвала имена четырех человек, которых считают причастными к транспортировке и применению "Бука".

Специалист по международному публичному воздушному праву Владимир Рыжий на телеканале "Украина 24" рассказал, что подобные процессы могут длиться годами. "Когда был суд по трагедии в Салониках (катастрофа 1997 года с самолётом Як-42 авиакомпании "Аэросвит", взятым в аренду у "Львовских авиалиний", в результате которой погибли 70 человек — ред.), он порядка 10 лет длился. Так что все будет зависеть от адвокатов обвиняемых, от их использования своих каких-то моментов. У адвокатов есть много рычагов, которыми можно затянуть, то кто-то заболел, то еще что-то", — сказал он.