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Смертельное ДТП с хасидами: микроавтобус не довез людей в аэропорт (фото) Погибший – гражданин Израиля. У него осталось 12 детей.

Смертельное ДТП с хасидами произошло в ночь на 9 сентября на трассе возле Белой Церкви. Микроавтобус, который вез хасидов из Умани в аэропорт "Борисполь", врезался во встречный автобус и слетел с дороги в поле. 45-летний гражданин Израиля погиб. Остальные 12 пассажиров не пострадали. Корреспондент телеканала «Украина 24» рассказала подробности с места событий.

Фото: Украина 24

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ДТП произошло в 4:00. Водитель ехал в правой полосе, но вдруг пошел на встречную полосу на обгон и встретился с автобусом, который ехал из Киева в Умань. От удара водитель пытался уклониться, его вынесло в поле. В слоне находились 13 пассажиров, один из них получил сильные ранения, из-за чего скончался на месте. Медики не смогли его спасти. Остальные 12 пассажиров остались невредимыми и поехали в аэропорт «Борисполь». Погибший – гражданин Израиля. У него осталось 12 детей.

«В результате ДТП Mercedes Sprinter выехал в кювет, затем оказался в поле. Мы выясняем, почему так случилось. Ведь версии могут быть разные - или водителя ослепило, или он потерял управление. Но в любом случае очевиден тот факт, что он выехал на встречную полосу. Это будет в дальнейшем влиять на следствие по выяснению степени его вины в этой ситуации», - сказала пресс-секретарь Нацполиции Киевской области Ирина Прянишникова.

Фото: Украина 24

В Умани 8 сентября паломники-хасиды последний день празднуют иудейский новый год Рош ха-Шана. Накануне в городе было затишье, поскольку по религиозным традициям паломникам было разрешено разве что молиться.

Ранее главный раввин Украины Моше Реувен Азман рассказал в эфире телеканала "Украина 24", почему хасиды ездят в Украину на паломничество и откуда возник хасидизм.

"В Украине более ста мест, где есть захоронения святых праведников. Умань — это одно из них, там похоронен рабби Нахман... Почему получил такую популярность обычай ездить к рабби Нахману в Умань? Потому что он перед своей смертью сказал примерно так: "Кто приедет ко мне в Умань на Рош ха-Шана, на Новый год и скажет 10 специальных псалмов, то даже если будет много грехов, я смогу его вытянуть из ада". И поэтому многие хасиды, не только брацлавские, но и сочувствующие, приезжают в Умань", — рассказал он.