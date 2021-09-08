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Усиление карантина: область Украины переведет школы на онлайн-обучение На Прикарпатье менее трети учителей вакцинированы от коронавируса

В Ивано-Франковской области с понедельника, 13 сентября, школы перейдут на дистанционное обучение.

Как сообщается в эфире программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24", все из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом и низкого уровня иммунизации педагогов. На сегодня в области иммунизированы менее, чем треть педагогов. Местные власти призывают учителей к вакцинации, иначе обучение так и будет продолжаться онлайн.

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Ситуацию прокомментировала глава Ивано-Франковской областной администрации Светлана Онищук:

"С понедельника учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения, поскольку ключевым условием для проведения привычного режима обучения является вакцинация более 80% педагогов. На сегодня в области провакцинированы 29% учителей, 15 школ на Прикарпатье иммунизировали своих педагогов на 80%, то есть, 15 школ Прикарпатья будут учиться в обычном режиме".

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, какие ограничения могут быть введены в Украине в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. По его словам, пока нет оснований переходить в "оранжевую" или "красную" зоны, ограничения в основном будут касаться массовых мероприятий.

"У нас есть еще неделя, чтобы активнее провакцинироваться. Вакцина сейчас есть в Украине, и мы должны понимать, что вакцина — это единственный способ защиты от среднего или тяжелого протекания болезни. Нужно делать все, чтобы предотвратить коллапс системы здравоохранения", — подчеркнул министр.

По данным Минздрава, по состоянию на 8 сентября в Украине зафиксировано 2772 новых случая COVID-19. Также за минувшие сутки госпитализированы 1017 человек, летальных исходов - 60, выздоровели - 1411 человек.