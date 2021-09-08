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Гордон предложил изменить гимн Украины: слова никуда не годятся По мнению журналиста, гимну не хватает "надежды на будущее"

Известный журналист Дмитрий Гордон в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" предложил изменить слова Государственного гимна Украины.

"Что бы я сделал, и это не шутка, это изменил бы слова нашего гимна. У гимна такая величественная, красивая музыка, но слова, на мой взгляд, никуда не годятся. Слишком много "ще не вмерла", "згинуть наші вороженьки". Меньше смертей – больше надежды на будущее. Хотелось бы, чтобы у нас появился текст гимна такой же возвышенный, величественный, с надеждой", - заявил Дмитрий Гордон.

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Ранее внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24" заявил о необходимости переименовать Украину в Русь-Украину.

"В начале XVIII века состоялась огромная кража. Московия забрала себе название "Русь"... Эта кража и позволяет россиянам посягать на нашу территорию, государство, заявлять Путину, что мы - один народ и создавать прочую пропаганду", - сказал Арестович.

Впоследствии Арестович уточнил, что идея о переименовании Украины в Украину-Русь является его личным мнением, а не официальной позицией Офиса президента.

Журналист Дмитрий Гордон, комментируя идею Алексея Арестовича, в шутку предложил переименовать Украину в "Россию-1".