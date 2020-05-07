16:55, Сегодня

Защита от коронавируса - врач назвала главные условия Эпидемиолог считает, что единственной пока действенной мерой является ограничение общения

Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская в эфире канала "Украина 24" назвала условия, при которых возможно появление коллективного иммунитета против коронавируса.

"Большинство населения не имеет защиты от этого возбудителя, это означает что есть ниша для его распространения... Люди, которые болеют, имеют иммунитет, индивидуальный иммунитет накапливается и, возможно, он перерастет в коллективный иммунитет", - сказала Мухарская.

Вместе с тем она сказала, что появление такого иммунитета возможно только при определенных условиях.

"Коллективный иммунитет можно считать более эффективным, когда переболеет более 70% населения земного шара. Тогда он может быть более-менее эффективен. Поэтому сегодня единственное противоэпидемическое мероприятие - это приостановка тесного общения, это очень важно", - сказала врач.

Напомним, ранее врач-инфекционист Владимир Курпита рассказал, что Украина и другие страны мира не застрахованы от новой вспышки коронавируса, поскольку эпидемия не привела к созданию у населения коллективного иммунитета.