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Гордон в шутку предложил новое название для Украины Таким образом журналист отреагировал на идею Алексея Арестовича о возможности переименования Украины в Украину-Русь

Для того чтобы "потроллить Россию", можно переименовать Украину в "Россию-1". Таким образом в эфире программы "Время Голованова" на канале "Украина 24" пошутил журналист Дмитрий Гордон в ответ на слова внештатного советника Офиса президента Алексея Арестовича.

"Это хорошая идея, потроллить Россию. Но я бы пошел дальше, я бы тогда назвал Украину "Россия-1". Не телеканал, а страна. Чтобы та Россия, которая та Россия, была "Россией-2". Вот это был бы троллинг высшего порядка. Шутка", - сказал Гордон.

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Напомним, что внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович в интервью журналисту Роману Цимбалюку сказал, что Украину нужно переименовать, чтобы отнять у России право на наследие Киевской Руси. После того как эти слова подверглись критике со стороны политиков и экспертов, Арестович в эфире канала "Украина 24" заявил, что идея о переименовании является его личным мнением, и его слова неправильно были поняты.

Историк, экс-нардеп Олесь Доний назвал идею Арестовича опасной. "Отсутствие интеллектуальных ресурсов приводит к абсурдным идеям переименования государства Украина на государство Украина-Русь... Идея опасна", - считает Доний.