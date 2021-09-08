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Идея о переименовании Украины является моим личным мнением - Арестович Советник главы Офиса президента уверяет, что его слова неверно истолкованы и не являются официальной позицией Офиса

Идея о переименовании Украины в Украину-Русь является сугубо личным мнением и не является официальной позицией Офиса президента, а разговор с журналистом о переименовании, ставший достоянием общественности, велся в "полушутку". Об этом в эфире программы "Время Голованова" на канале "Украина 24" заявил внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, он давно размышляет о возможности переименования Украины.

"Когда меня еще мало кто знал, я писал о необходимости переименования Украины, это где-то 2009 год. Думаю, Разумков (спикер Верховной Рады, критически отозвавшийся о заявлениях Арестовича - ред.) еще институт не закончил к этому времени. Для меня это чрезвычайно серьезно. Я не собираюсь на этом ни хайповать, отвлекать от чего-то и так далее. Более того, я не делал специальное заявление, я их много сделал в предыдущие годы", - сказал Арестович.

Он отметил, что обсуждение с журналистом возможности переименования Украины было несерьезным.

"Мы просто с Цимбалюком (журналистом – ред.) разговаривали, он спросил, почему президент пять раз упомянул Русь-Украину в двух последних речах и установил государственный праздник 1000-летие украинской государственности? Я говорю: ну, наверное, это важно. И добавил, что вообще бы переименовал. Он спросил, когда ждать указ, это был разговор в полушутку. Ну, я сказал, что мы работаем над этим", - сказал Арестович.

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Советник главы Офиса президента уверяет, что общественность неверно истолковала его слова, приняв личное мнение за официальную позицию.

"Но наше сообщество прочитало это как "в Офисе президента готовится указ по переименованию страны", и потом, когда этот водопад уже прорвало, сколько бы я ни кричал, что это мое сугубо личное мнение, и в Офисе это воспринимают, мягко говоря, скептически, уже всё: "Офис президента готовит", "Президент сказал" и так далее. Такова магия высоких должностей. Мне говорят, что все, что я сказал, это позиция Банковой. А если я трижды предупредил, что это мое личное мнение? Людьми руководят чувства, чувства берутся от высоких идей, от архетипов", - сказал Арестович.

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Напомним, что Арестович в интервью журналисту Роману Цимбалюку сказал, что Украину нужно переименовать, чтобы отнять у России право на наследие Киевской Руси. "Перехват наследия Киевской Руси - главное, что нам нужно сделать. Это намного важнее танков. Пока мы движемся в правильном направлении", - сказал он.

Позже на канале "Украина 24" Арестович заявил, что в "Офисе президента ведется дискуссия". "Есть дискуссия в Офисе президента, которая поддержана академическим научным обществом. Есть определенные последствия этой дискуссии, потому что если вы увидите поздравление президента с Днем Независимости, он несколько раз использовал название "Русь-Украина". Это известный исторический факт", - сказал Арестович.

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Украина исторически имеет право на название Русь, однако переименовывать ее в "Русь-Украину" необязательно. "Была та Русь и была наша Русь. У нас и так есть право на эту Русь, без какого-либо переименования. И когда кто-то говорит в дискуссиях, что название "Украина" все-таки указывает на периферию, я говорю: вы что, больные? Мы ассоциируемся с Украиной, у нас есть флаг, тысячи парней погибли за Украину. Неужели мы не можем это ценить? Зачем нам неполноценность? Эта история и так наша. Мы ее не можем объяснить украинцам – так давайте расскажем эту историю, а не будем играться с бесконечными переименованиями", - заявил экс-министр.