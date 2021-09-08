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Арестович пояснил свои скандальные слова: "Средний украинец не найдет на карте Афганистан" По словам советника главы Офиса президента, украинцы "стремятся обижаться", что говорит о морально-волевом истощении

Средний украинец не сможет показать на карте, где находится Афганистан, и когда речь шла об афганских беженцах, имелись в виду не талибы, а журналисты, переводчики и интеллигенция. Таким образом в эфире программы "Время Голованова" на канале "Украина 24" внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснил свое скандальное заявление о том, что афганские беженцы якобы более образованные, чем средний украинец.

"Средний украинец не может показать на карте Афганистан в большинстве случаев. Но он обижается, что Арестович сказал, что некоторые афганцы, которые получили западное образование, работали переводчиками для канадской армии, например, 10-20 лет, как минимум в совершенстве знают английский язык, могут казаться более образованными, чем средний украинец. Но я же имел в виду даже не их, я имел в виду тех людей, кого мы вывозим. А мы вывозили из Афганистана выдающегося режиссера-женщину, корреспондентов ведущих мировых телеканалов и прочих", - сказал советник.

Арестович считает, что не сказал ничего "несправедливого и страшного", и заявляет, что его слова призваны "будить нацию".

"Я же не имел в виду, что средний моджахед "Талибана" более образованный, чем средний украинец, хотя как еще считать эту середину… Но мы стремимся обижаться, у нас рефлекс. Рефлексивное управление. Я вам расскажу, что это такое с точки зрения российской военной доктрины. Это истощение морально-волевой сферы до такой степени, что человек не способен остановиться на сложной мысли, а способен только на простые реакции, стимул – реакция. Вот нашу массу давно и успешно до этого довели. А Русь-Украина и прочие вещи, которыми я занимаюсь в публичном пространстве, призваны будить нацию, не давать ей спать", - сказал Арестович.

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Напомним, ранее Алексей Арестович в интервью YouTube-каналу Ukrlife.TV заявил, что Украине не стоит опасаться беженцев из Афганистана, которых согласился приютить официальный Киев. В частности, он сказал: "Это не дикие моджахеды с кинжалами в зубах. Это образованная публика, которая проработала с западной коалицией и знает языки. Часто она образована гораздо больше, чем среднестатистический украинец". Слова Арестовича вызвали бурную реакцию в СМИ и интернете.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков посоветовал Арестовичу "поехать в "Талибан" и "делиться там опытом". "Может тогда поехать советником чего-то в "Талибан", если они там более опытные, образованные, и может поделиться своим опытом именно там. Думаю, он там будет полезен", - заявил спикер Рады в эфире канала "Украина 24".