20:17, Вчера

Арестович получает медаль за "зашквар недели" — Спивак Дмитрий Спивак эмоционально отреагировал на заявление Арестовича об афганцах

Скандальное заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича о беженцах из Афганистана прокомментировал в программе "Правда с Дмитрием Спиваком" на телеканале "Украина 24" политик, телеведущий Дмитрий Спивак.

"Ну, Цицерон недели! Изрек так изрек, оскорбил украинский народ, просто затоптал, все молчат. "Афганцы лучше, круче нас, более образованы" и так далее… Тот Арестович, который вредит государству, президенту, который назначил его на эту должность, который ровно год назад говорил, что "Зеленский неспособен", после этого несет такую чушь про Русь-Украину… У нас будет рубрика "Цицерон недели" или "Зашквар недели". Будем, может, медали вручать... Вот сегодня первая медаль - Арестовичу", — сказал он.

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Спивак назвал Арестовича аферистом, который вредит Украине.

"Не хочу больше о нем ничего говорить. Он аферист, который, не знаю, по какой причине, допущен к такой должности, который ведет разрушительную деятельность в Трехсторонней контактной группе", — сказал он.

Напомним, внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью YouTube-каналу Ukrlife.TV заявил, что Украине не стоит опасаться беженцев из Афганистана, которых согласился приютить официальный Киев.

"ЕС закрывает Балканы и Италию как зоны, через которые проникали беженцы, а это означает, что они пойдут через Украину в Беларусь и в РФ, и мы к этому уже готовимся... Первый лагерь из 5 тысяч человек уже будет здесь, у нас, из афганских беженцев... Надо понимать, это же не дикие моджахеды с кинжалами в зубах. Это образованная публика, которая проработала с западной коалицией и знает языки. Часто она образована гораздо больше, чем среднестатистический украинец, и интегрирована в западное сообщество. С ними проблем не будет, наоборот, мы их будем использовать как переводчиков", - заявил Арестович.