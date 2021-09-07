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Украина может стать "новой Америкой" — российский оппозиционер Дмитрий Гудков заявил о массовой эмиграции академической элиты и бизнесменов из России

Многие люди начинают уезжать из России из-за репрессий, рассказал в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" российский оппозиционер Дмитрий Гудков.

"С учетом той политики, которую проводит Путин – это репрессии внутри страны, причем не только против политиков, но уже и против представителей академической элиты – очень многие начинают уезжать, идет массовая волна эмиграции, потому что душно уже жить в стране. Уезжают успешные люди, добившиеся выдающихся результатов не только в России, но и в мире, ученые, бизнесмены. Когда-то Москва была центром притяжения капитала, мозгов со всего постсоветского пространства, и за счет этого Москва и Россия развивались", — сказал он.

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Новым местом для таких людей может стать Украина, считает Гудков.

"Сейчас сложно вкладывать деньги в нашу страну, потому что в любой момент силовики могут отнять, поэтому все ищут плацдармы, куда инвестировать, где найти работу. В этих условиях у Украины появляется шанс стать "новой Америкой" на постсоветском пространстве. Украина может таким образом совершить рывок, привлечение новых кадров и инвестиций может дать рывок", — сказал он.

Ранее политический консультант Сергей Быков заявил, что благодаря проведению саммита "Крымской платформы" оказалось, что президент России Владимир Путин "переиграл сам себя" и будет обсуждать вопросы принадлежности Крыма вопреки российскому законодательству.

"Не обсуждать Крым он не сможет после "Крымской платформы", все-таки 45+1 делегатов-участников платформы говорит о том, что мир един, что нужно обсуждать вопрос возврата Крыма под контроль Украины", — сказал эксперт.