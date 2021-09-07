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В Одессе женщина с младенцем ночевала на улице — журналисты узнали детали В сети обвиняли мужа женщины, сама она считает, что в скандале виновата ее мать

В Одессе женщина ночевала на детской площадке вместе с двухмесячным сыном. Бабушка ребенка уверяет: мать подвергает его опасности систематически. Случаем уже заинтересовались соцслужбы и полиция. Подробности — в сюжете программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

На видео, которое сняли в одном из дворов Одессы, мать спит на площадке, рядом коляска с малышом. Сняла эту странную картину бабушка мальчика — родная мать женщины, которая спит.

"Мы провели здесь около часа — она ​​не выходила, не вставала, просто спала. И мы приняли решение для ювенальной полиции сделать это видео", — рассказала Инна Марьенко.

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Марии 21 год, ее сыну — 2 месяца. Родственники уверяют — она ​​не в состоянии присмотреть за ребенком.

"Просила — верни ребенка и сама находись где хочешь. Я говорю, ребенок на улице ночует, мне люди говорят, периодически тебя видят, и когда мы сняли видео, был вызван наряд", — говорит бабушка маленького Дария.

Эти кадры быстро распространились по интернету. Люди возмущены: как это? Появилась версия, что папа ребенка выгоняет их на улицу спать. Мы разыскали мужчину. Говорит — клевета. Мол, Мария в тот день устала и просто задремала там, где он работал охранником.

"Маша ходила по соцслужбам, пришла на батут рассказать мне это все. Мы ребенка поставили за занавеску, с того места лучше видно машинки — я просто лежу в батуте, я ее спрятал, она рассказывала и заснула", — говорит сожитель Марии Александр Сухачев.

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А вот и версия самой Марии: говорит, виновата ее мать, потому что вроде бы хочет отобрать внука.

"Это все ради денег - потому что я начала оформлять деньги на малого, и они это все хотят у малого отобрать", — сказала Мария Марьенко, мать Дария.

Инна обвинения называет бессмысленными и добиваться, чтобы дочь лишили прав на внука.

За то, что мать спала с сыном на улице, ее оштрафуют на 5 тысяч, или сделают предупреждение. Это уже как решит суд. И теперь семью должны постоянно проверять соцслужбы по защите детей.