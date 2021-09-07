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"У людей переломы позвоночников": консул рассказал об аварии с украинцами в ​Польше "Это произошло под утро, микроавтобус въехал в грузовик сзади", - сказал Павлюк

В результате аварии микроавтобуса с украинцами в польском Люблине 9 граждан Украины пострадали, сейчас все они находятся в больницах.

Об этом в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» сообщил генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк.

«На данный момент мы прорабатываем информацию, которая поступает от полиции. Консул в одной больнице уже посетил трех наших граждан, у них повреждения - переломаны позвоночники. Остальные (представители Украины в Польше - ред.) ездят по другим больницам, куда доставили граждан Украины. Согласно информации, которую мы получили от полиции, в микроавтобусе, который ехал из Украины, было 9 пассажиров, он попал в аварию - двое в тяжелом состоянии, у семи среднее состояние тяжести», - заявил консул.

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«Водитель был трезв. По предварительной информации от полиции, водитель не был в состоянии алкогольного опьянения, скорее всего, он заснул. Это произошло под утро, микроавтобус въехал в грузовик сзади. На данный момент все пострадавшие получают полную медицинскую помощь, одному из пассажиров сейчас проводят операцию на позвоночнике», - добавил Павлюк.

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7 сентября вблизи польского города Люблин произошло ДТП с участием микроавтобуса с украинцами, есть пострадавшие, сообщает посольство Украины в Польше. Ранее сообщалось, что в микроавтобусе находились восемь человек, и семеро из них получили травмы.

Напомним, 6 марта в Польше произошло ДТП с участием рейсового автобуса с украинской регистрацией, следовавшего по маршруту "Познань - Херсон". В результате аварии погибли пять украинцев, 35 человек получили травмы и были госпитализированы в больницы городов Ярослав, Перемышль, Любачев, Жешув и Рудна Мала.

3 июля в результате ДТП в Польше возле Тарнува сильно пострадали трое украинцев – ребенок и его родители. Тогда легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом, в котором находились граждане Украины.