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Запрещать рекламу лекарств по телевизору нельзя – доктор Комаровский "В любой аптеке любой антибиотик можно купить без рецепта - и это вот нас не волнует в плане самолечения", - возмутился доктор

Не нужно вводить мораторий на рекламу лекарств по телевизору, прикрывая это борьбой с самолечением.

Об этом в эфире программы «Время Голованова» на телеканале «Украина 24» заявил доктор Евгений Комаровский.

«В сложившейся сегодня ситуации я скажу, что я за эту рекламу, за то, чтобы ее не отменяли. Я понимаю, почему это надо сохранить, но скажу сразу, что не как доктор Комаровский прямо очень заинтересован, чтобы этой рекламы не было. Что происходит? Есть рекламный бюджет у фармацевтических фирм, и на телевизор они не могут эти деньги потратить. На что они это потратят? В интернете. То есть мне как человеку, у которого есть 3 млн подписчиков в YouTube, Instagram – для меня лично запрет рекламы по телевизору – это золотое дно», - отметил Комаровский.

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Однако, по его словам, желание ввести запрет прикрывают такой темой, как самолечение, хотя следует знать, что лекарства, которые можно рекламировать, – это лекарства, которые отпускаются без рецепта.

«Это лекарства, которые государство разрешило людям покупать в порядке самолечения, но тут же с этим борется. Второе, в любой аптеке любой антибиотик можно купить без рецепта. Из каждого приемного отделения люди выходят со списками абсолютно рецептурных сильнейших лекарств, и все это покупается по бумажке, без рецепта, и это вот нас не волнует в плане самолечения. Третий аргумент – почему вы в слово «самолечение» вкладываете негативный смысл? ВОЗ говорит совершенно о другом, что должно быть ответственное самолечение, люди должны уметь себе помогать. Например, ожог, вы должны сами себе помогать? Должны. А мы, оказывается, это не можем прорекламировать по телевизору. Мы бы могли и рекламу показать, и рассказать, как этим правильно пользоваться», - сказал доктор.

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Правительство Украины должно до 1 января 2024 года ввести мораторий на рекламу лекарственных средств и других препаратов на телевидении, радио и других СМИ, сообщалось ранее на сайте президента Украины. Также Кабмин должен обеспечить контроль продажи лекарств во избежание продажи пациентам чрезмерного количества медпрепаратов и назначения лечебных процедур. В СНБО отметили, что такие меры направлены на борьбу с самолечением украинцев.

Ранее в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" президент ассоциации "Производители лекарств Украины" Петр Багрий отметил, что мораторий на рекламу лекарств в медиа, который могут ввести в Украине, является попыткой переложить на рекламу ответственность за самолечение. Он уточнил, что речь идет о рекламе безрецептурных лекарственных препаратов:

"Само название говорит о том, что эти препараты не такие вредные, как рецептурные препараты. Это витамины, стимуляторы, нечто такое, что помогает человеку справиться с болезнью, решить симптоматические проблемы. Угроза, если говорить о самолечении, лежит в плоскости тех рецептурных препаратов, которые сегодня в Украине, к сожалению, покупаются преимущественно без рецептов. И мне кажется, прежде чем говорить о самолечении, то сначала надо навести порядок в продаже рецептурных лекарств".