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Телеканал "Украина 24" покажет спецэфир "Свободный Донбасс" Главным спикером спецэфира станет народный депутат Елизавета Ясько

8 сентября общенациональный канал «Украина 24» проведет спецэфир к годовщине освобождения Донбасса от нацистских захватчиков – «Свободный Донбасс». Главным спикером спецэфира станет народный депутат Елизавета Ясько, которая вместе с соведущим Алексеем Бурлаковым будет анализировать культурное наследие, традиции и будущее региона.

«Мы посмотрим на Донбасс сквозь призму веков – взглядом прошлого и попробуем спрогнозировать будущее. Мы расскажем историю региона, вспомним выдающихся людей, которые оттуда родом, и еще раз убедимся, что этот регион – украинская гордость», – рассказал главный редактор «Новостная Группы Украина» Юрий Сугак.

Влияние истории настоящего на будущее Донбасса, воспоминания прошлого, прогнозы развития региона, развенчание российских мифов о жизни украинцев, борьба за выдающийся украинский регион – эти и еще больше важных тем Елизавета Ясько вместе с Алексеем Бурлаковым будут рассматривать в эфире информационного канала.

В спецэфире «Свободный Донбасс» экспертными мнениями поделятся профессор кафедры украинской истории в Гарвардском университете Сергей Плохий, организатор выставок на тему европейских инвестиций в Донбасс Валентина Лазебник, директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин, историк Владимир Семистяга, философ Владимир Приходько.

Группы корреспондентов специально готовят сюжеты, посвященные важной роли региона в Украине. Также в этот день журналисты будут работать в кулуарах Верховной Рады, чтобы первыми рассказывать все актуальные новости.

«Европейцы строили наши предприятия на Донбассе. И мы должны знать об этом. Нам рассказывают совсем другую историю: якобы в этом регионе были представлены только российские интересы, но это неправда. Наш спецпроект показывает, каким Донбасс был в прошлом и какой он сейчас. Мы должны знать историю этого края, чтобы приблизить мир и правду в нашей стране», – рассказала Елизавета Ясько.

Не пропустите в эту среду, 8 сентября, спецэфир «Свободный Донбасс» на главном информационном канале – «Украина 24».