23:14, Вчера

Комаровский развеял "огромное заблуждение" насчет вакцинации от коронавируса Врач прокомментировал противопоказания для прививки

Наличие каких-либо заболеваний у человека не является противопоказанием к вакцинации от коронавируса.

Об этом рассказал в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" доктор Евгений Комаровский.

"Существует огромное заблуждение, что наличие каких-либо болезней является противопоказанием к вакцинации. Во всем мире с точностью до наоборот – наличие у человека болезней делает его более опасным субъектом для любой болезни. То есть если вы имеете порок сердца, сахарный диабет, ожирение, гипертонию, перенесли инфаркт, инсульт, то для вас инфекционная болезнь опаснее, чем для человека здорового. Поэтому человека с кучей болезней надо прививать в первую очередь, и по этому пути идет весь цивилизованный мир", - сказал врач.

Читайте также: Детям и учителям нужна охрана: Комаровский о проблеме школ

Комаровский также допустил, что его "жуткие слова" повлияют на рейтинг программы, и куча людей скажет: "Пригласили Комаровского, который продался производителям вакцин".

Ранее доктор Евгений Комаровский в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что людям, которые питаются разнообразно и полноценно, не нужно принимать витамины.

"У нас есть такое массовое заблуждение, что доктор знает рецепт волшебного витамина, который вы в себя засунете, и жизнь изменится в лучшую сторону. Всемирная организация здравоохранения утверждает: необходимо предпочесть полноценное и разнообразное питание приему комплексных витаминов. Исключение разве что для витамина D, который, они говорят, вредно получать из солнца, потому что солнце плохо действует на кожу, его можно принимать и внутрь. Полноценное и разнообразное питание – это фактически разнообразие пищевых групп, то есть надо есть что-то мясное, что-то молочное, какой-то овощ, какой-то фрукт, крупу – вот вам и разнообразное питание, и никакие витамины вам не нужны", - объяснил он.