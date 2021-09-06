22:41, Вчера

Витамины не нужны: Комаровский дал простой совет украинцам По словам Комаровского, "есть такое массовое заблуждение, что доктор знает рецепт волшебного витамина"

Людям, которые питаются разнообразно и полноценно, не нужно принимать витамины.

Об этом рассказал в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" известный врач Евгений Комаровский.

"У нас есть такое массовое заблуждение, что доктор знает рецепт волшебного витамина, который вы в себя засунете, и жизнь изменится в лучшую сторону. Всемирная организация здравоохранения утверждает: необходимо предпочесть полноценное и разнообразное питание приему комплексных витаминов. Исключение разве что для витамина D, который, они говорят, вредно получать из солнца, потому что солнце плохо действует на кожу, его можно принимать и внутрь. Полноценное и разнообразное питание – это фактически разнообразие пищевых групп, то есть надо есть что-то мясное, что-то молочное, какой-то овощ, какой-то фрукт, крупу – вот вам и разнообразное питание, и никакие витамины вам не нужны", - объяснил он.

Читайте также: Детям и учителям нужна охрана: Комаровский о проблеме школ

Также доктор посоветовал, чтобы быть здоровыми, отвлекаться от негатива.

"Вы видите источник негативной информации, им может быть сосед, телевизор, начальник на работе. Надо сделать все, чтобы нейтрализовать источник негативной информации. И второе – надо понимать, что физические нагрузки, здоровый сон и красота – это то, что нам действительно надо", - отметил Комаровский.

Читайте также: Технология ухода за детьми изменилась: Комаровский назвал ошибки современных матерей

Ранее доктор Евгений Комаровский в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что значительно снижает заработки аптекарей, торгующих фальсифицированными лекарствами, поэтому его жизни может грозить потенциальная опасность.

"Я, например, точно уменьшаю на десятки миллионов долларов заработки аптекарей в этой стране. Они меня потенциально могут грохнуть в любой момент, потому что каждое мое видео о "фуфломицинах" уменьшает их доход. Каждый раз, когда я говорю, что этот анализ не надо сдавать…" – заявил он.