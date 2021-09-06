22:03, Вчера

Детям и учителям нужна охрана: Комаровский о проблеме школ Доктор прокомментировал стрельбу по учителям из арбалета в полтавской школе

В Украине нужно в первую очередь охранять не депутатов, а школьных учителей и детей.

Такое мнение высказал в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" известный врач Евгений Комаровский, комментируя инцидент в полтавской школе, где девушка стреляла из арбалета по учителям.

"Вот я думаю: забежала девочка в школу с арбалетом стрелять учителей. Вдумайтесь: какой бы вы фильм ни посмотрели про цивилизованное общество – любая больница и школа начинается с кого? С охраны. Потому что дети, а тем более люди, которые рядом с детьми, это самая большая ценность государства. Этих людей надо охранять в первую очередь. Я хочу понимать, почему депутатов охраняют, а учителей и врачей не охраняют, хотя у них намного больше проблем", - заявил Комаровский.

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Напомним, утром 6 сентября в одну из школ Полтавы пришла девушка с арбалетом и ранила двух учителей.

Полицейские быстро установили личность правонарушителя, ею оказалась местная девушка 2002 года рождения. Ее задержали, обстоятельства и мотивы действий фигурантки выясняются.

По факту нанесения телесных повреждений двум педагогам открытое уголовное производство по части 2 статьи 15 и части 2 статьи 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее доктор Евгений Комаровский в эфире телеканала "Украина 24" назвал главные ошибки современных матерей в уходе за детьми.

Комаровский отметил, что современные мамы "вместо того чтобы рожать детей и путешествовать с ними, заниматься с ними спортом, развивать их, сплошь и рядом впадают в депрессию, перестают быть женщинами, обмениваются страшилками в соцсетях, ищут у детей болезни, становятся рабами собственных детей".