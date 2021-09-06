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В Черкассах умер 7-летний ребенок, искалеченный дома у бабушки: новые детали трагедии Жители Черкасс несут к дому мальчика цветы, мягкие игрушки, лампадки

В Черкассах умер в больнице 7-летний мальчик, который 24 августа был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии - без сознания, обезвоженный, с травмой головы, ранами на ухе, губе и гениталиях. Все это время мальчик находился в коме.

Как сообщается в сюжете программы "Сегодня новости" в эфире телеканала "Украина 24", к дому, где жил 7-летний Андрей, жители Черкасс в понедельник несут цветы, мягкие игрушки, лампадки. Его смерть шокировала людей.

"Я мать. Я просто почувствовала боль. Как можно беззащитного ребенка, который за себя не может постоять, как ему можно, во-первых, наносить такие ранения? А, во-вторых, не обращаться за помощью?" - говорит жительница Черкасс Янина Танцюра.

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Черкащанин Дмитрий Шакин рассказал, что эта ужасная история всколыхнула его до глубины сердца:

"Как такое может быть в наше время, чтобы абсолютно здоровый маленький ребенок был доведен до такого состояния взрослыми людьми?"

Где так тяжело травмировался мальчик - до сих пор точно не известно, экспертиза еще продолжается. Пользователи в соцсетях выдвигали различные версии: напали собаки, травмировался сам и даже - пытали родные.

Неродная бабушка Андрея Виктория Лясова присматривала за ним, пока матери делали операцию в Киеве. Родителям она якобы сообщала, что с мальчиком все хорошо. Сейчас Лясова в СИЗО. Ее подозревают, что оставила ребенка в опасности, потому что лечила мальчика дома, вместо того, чтобы вызвать скорую.

Полиции женщина рассказала, что мальчик упал с кучи кирпича во дворе, по меньшей мере три дня бабушка лечила его самостоятельно, и только когда потерял сознание, вызвала скорую.

Однако журналистам женщина заявила, что якобы ее неродной внук травмировался не дома:

"Он травмировался в городе Черкассы. Чего вы хотите?.. Сам ходил, гулял... Не дома и не во дворе даже". Заместитель руководителя Черкасской окружной прокуратуры Владимир Тараненко прокомментировал обстоятельства трагедии:

"Пролежни были установлены. То есть это характер травм, которые указывают на определенные обстоятельства их получения, и в том числе и на то, что мальчик долгое время лежал на одном месте".

В пятницу, 3 сентября, подозрение по той же статье вручили мужу Виктории - Юрию Лясову. Его, как и жену, 60 дней будут держать под стражей.

В прокуратуре говорят, что задержанные показаний не дают. Им грозит 8 лет за решеткой. Родители, которые дежурили у палаты мальчика, пока был жив, от комментариев отказываются.

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Ранее в Житомирской области военный выстрелил в 9-летнего мальчика, когда показывал ему, как обращаться с табельным пистолетом. Пуля попала ребенку в спину, повредив внутренние органы.

Раненого мальчика мужчина привез в больницу. Полицейским, которых вызвали медики, военный сначала сказал, что ребенка случайно кто-то подстрелил на реке. Но потом рассказал правду. Его сразу задержали. А в багажнике машины, которой он приехал, изъяли целый арсенал.