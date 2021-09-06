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У нас есть неделя — Виктор Ляшко ответил, будет ли локдаун в Украине Глава Минздрава рассказал, какие ограничения введут с 13 сентября

Будет ли введен локдаун в Украине, рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Украина работает по постановлению, которым установлен адаптивный карантин. Сегодня у нас состоялось несколько правительственных встреч и совещаний, которые четко показывают, что Украина уже сегодня превысила индикаторы, которые могут перевести страну из зеленого уровня эпидемической опасности в желтый. Мы от Минздрава подали ходатайство в Кабмин, на этой неделе состоится комиссия техно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая рассмотрит наше обращение. И скорее всего, со следующего понедельника Украина перейдет на желтый уровень эпидемической безопасности. Соответственно, будут установлены дополнительные ограничения, которые предусмотрены для желтого уровня и касаются в основном массовых мероприятий", — сказал он.

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Министр объяснил, что согласно постановлению, на желтый уровень переходит сразу вся Украина. Если местами происходит ухудшение до оранжевого или красного уровня, страна переходит к региональному делению на зоны. Сейчас опасности перехода на оранжевый или красный уровень нет ни в одном регионе Украины. Ляшко рассказал, как будут работать школы, детсады и транспорт с 13 сентября.

"В желтом уровне ограничений для работы общественного транспорта нет. Что касается образовательных заведений, нормы предусматривают, что школы работают в оффлайн, если 80% педагогов вакцинированы против коронавируса. Если эта норма не соблюдена, то школа переходит в онлайн-режим", — сказал он.

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Ляшко призвал украинцев скорее вакцинироваться.

"У нас есть еще неделя, чтобы активнее провакцинироваться. Вакцина сейчас есть в Украине, и мы должны понимать, что вакцина — это единственный способ защиты от среднего или тяжелого протекания болезни. Нужно делать все, чтобы предотвратить коллапс системы здравоохранения. Сейчас система справляется с количеством больных, мы видим, что средненедельное количество госпитализированных колеблется на уровне 6-6,5 тысяч больных. Если посмотреть по койкам с кислородом, то 11% таких коек занято больными, но из всех госпитализированных 65% нуждаются в кислородной терапии. Это говорит о том, что коронавирусная болезнь протекает тяжело у невакцинированных людей", — сказал он.