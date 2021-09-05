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Путешествия по Украине: названы самые популярные направления Глава госагентства по развитию туризма рассказала, куда внутри страны чаще всего ездят украинцы

О самых популярных туристических направлениях внутри Украины рассказала в программе "Сегодня День. Выходной" на телеканале "Украина 24" председатель Государственного агентства по развитию туризма Марьяна Олеськив.

"Украинцы выбирают в большинстве горный и морской отдых. Но возобновились и путешествия по другим городам — городской туризм. Это направления на Чернигов, Винницу. Тернополь — города, в которых люди пытаются запланировать для себя путешествия в выходные. Плюс у нас есть маршруты культурные 0151 замки Тернопольщины, Львовщина, которые также являются популярными. Херсонщина остается популярной среди туристов. Новые туристические маршруты, такие как "Дорога вина и вкуса" — в Бессарабии и на Закарпатье", — сказала она.

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