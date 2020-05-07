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Школьникам из-за карантина придется "догонять" программу: подробности Несмотря на проблемы дистанционного обучения, дополнительной нагрузки на школьников не будет

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о проблемах дистанционного обучения в условиях карантина, и как школьники будут наверстывать «пробелы».

«Дистанционное обучение почти за два месяца карантина прошло огромное развитие. Но, к сожалению, мы не можем охватить всех детей дистанционно по объективным причинам – это, прежде всего, отсутствие качественного интернета, недостаточное техническое обеспечение детей, родителей и учителей, поэтому, конечно, сейчас есть определенные пробелы, которые надо будет догонять в начале следующего учебного года», - отметил омбудсмен.

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По его словам, все «пробелы» в обучении школьники смогут наверстать в сентябре, но речь не идет о дополнительной нагрузке.

«Именно поэтому запланировано уточнить календарное планирование в начале следующего учебного года и наверстать то, что сейчас было упущено. Речь не идет о дополнительной нагрузке для детей, ведь каждый учебный год начинается с повторения и актуализации того, что было в предыдущем году. Возможно, это будет дольше по времени», - подчеркнул Горбачев.

Напомним, временно исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий рассказала, как будет проводиться внешнее независимое оценивание и когда начнется вступительная кампания в учреждения высшего образования. По ее словам, выпускники до конца июля смогут получить документы об образовании, и в августе начнется вступительная кампания в учреждения высшего образования.