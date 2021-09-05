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Как выбирать курицу в магазине: эксперт дал советы Максим Несмиянов рассказал, на что обращать внимание при покупке курятины

Как правильно выбирать куриную продукцию в магазинах, рассказал в программе "Сегодня Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24" исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

"Если вы видите товар (курицу), который должен быть в вакууме, а он развакуумировался, этот товар ускорено портится, брать его ни в коем случае не стоит. Относительно сроков реализации спросите, когда продукция сделана. Вам скажут: вчера привезли. Но надо узнать, когда было произведено. Я находил просроченную на три месяца рыбу в холодильниках в магазинах. Прячут просрочку, подмораживают, а потом покупателям под видом акций продают. Всегда просите маркировку, документы, когда товар был произведен, если у вас есть подозрения", — сказал он.

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Также эксперт дал совет насчет сроков хранения курятины

"Филе хранится 96 часов, кусочки, окорочка хранятся 48 часов. Если берете фарш, не берите старше суток. И вообще, фарш не рекомендовал бы брать, потому что все мы понимаем, там есть все – и косточки, и шкура, и все что угодно", — сказал он.

Ранее глава правления общественной организации "Всеукраинская ассоциация по вопросам защиты прав потребителей "Потребительское доверие" Елена Куликова рассказала, что показали проверки продукции из курятины в украинских супермаркетах.

Основной акцент при проверке делался на гормоны роста, антибиотики, но, к счастью, ни гормонов, ни антибиотиков, мы все проверяли по ГОСТу, три группы антибиотиков и три группы гормонов – ничего мы не обнаружили. Но по органолептическим показателям проблем с курицей было много", — рассказала она.