15:31, Сегодня

Мы были очень удивлены — эксперт о проверке курятины в супермаркетах Елена Куликова рассказала, какие в Украине бывают проблемы с качеством курятины

О результатах проверки качества курятины в супермаркетах рассказала в программе "Сегодня Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24" глава правления общественной организации "Всеукраинская ассоциация по вопросам защиты прав потребителей "Потребительское доверие" Елена Куликова.

"Курица нас в этом году, с одной стороны, расстроила, с другой – порадовала. Мы исследовали заводские куриные тушки в супермаркетах. Основной акцент при проверке делался на гормоны роста, антибиотики, но, к счастью, ни гормонов, ни антибиотиков, мы все проверяли по ГОСТу, три группы антибиотиков и три группы гормонов – ничего мы не обнаружили", — сказала она.

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Эксперт назвала негативные результаты проверок.

"Но, по органолептическим показателям проблем с курицей было много. Несколько образцов не прошли по микробиологическим показателям, при том, что курицу мы выбирали в вакуумной упаковке. Казалось бы, что может быть для покупателя безопаснее… Это говорит о том, что бактерии уже находились в самой курятине, и продавец не виноват. Еще нас огорчило то, что несколько образцов курицы были плохо обескровлены, на тушке обнаружены синяки, кровоподтеки. Этого быть не должно. В одном из образцов мы обнаружили гель-загуститель под шкурой курицы. Это нас тоже очень удивило, потому что нам казалось, что уже на такие ухищрения производители не идут. Продавать под видом курицы гель – это нелегально, это уже фальсификация", — сказала она.

Ранее хлебный сомелье Игорь Лаврешин рассказал, какой хлеб нельзя есть из-за опасности для здоровья. По его словам, хлеб может быть опасным для здоровья человека из-за нарушения правил его хранения и из-за заражения плесенью.

"Если на хлебе плесень – ни в коем случае такой хлеб нельзя употреблять в пищу, потому что если она уже появилась, это свидетельствует о том, что глубокое заражение плесневыми спорами уже произошло в хлебе. Срезать ни в коем случае нельзя. Такой хлеб нельзя употреблять в пищу", заявил эксперт.