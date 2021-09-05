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С чемпионами мира сыграли очень достойно — Зинченко о матче Украина - Франция Телеведущий высказался о результате отборочного матча на ЧМ-2022

Украина 4 сентября в сложном матче сыграла вничью с Францией - 1: 1. Подробности рассказал ведущий новостей спорта канала "Украина 24" Евгений Зинченко в программе "Сегодня Утро. Выходной".

"Поздравляю вас с хорошим результатом. Не могу сказать, что это хороший результат, но это неплохой результат. С результатом после матча с Казахстаном украинцы не исправились. Надо было выигрывать две игры с Казахстаном, чтобы потом не пришлось исправляться. С чемпионами мира (Франция выиграла последний чемпионат мира в 2018 году — ред.) исправляться очень трудно, я бы сказал, невозможно и не нужно", — сказал он.

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По мнению Зинченко, игра украинской команды была лучше, чем в прошлые разы.

"С чемпионами мира украинцы сыграли очень достойно. Я считаю, что первый тайм вообще можно ставить в пример, как нужно действовать против чемпионов мира. Давайте подбадривать ребят, потому что они заслужили вчерашней игрой то, чтобы их подбадривали и говорили: результат не очень хороший, но игра намного лучше, чем была до этого", — отметил ведущий.

Напомним, сборная Украины сыграла вничью с Францией на стадионе НСК Олимпийский в рамках отбора на Чемпионат мира 2022 года, который состоится в Катаре (1: 1).

Сначала украинская сборная повела в счете благодаря дебютному голу полузащитника Николая Шапаренко, но после перерыва Франция отыгралась.

Украина в пятый раз в 12 матчах сыграла с Францией вничью, также были шесть поражений и одна победа.

Сборная Украины в квалификации ЧМ-2022 все 5 поединков сыграла вничью. Следующий матч отбора Украина сыграет 9 октября на выезде против Финляндии.