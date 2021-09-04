20:45, Сегодня

Побороть стресс при перепадах температуры: врач дала советы и поделилась секретом "Конечно, мы не можем существенно влиять на природные аномалии, но мы можем помочь своему организму", - сказала врач

Основной элемент борьбы со стрессом, психическими нагрузками во время резких перепадов температуры - вести здоровый образ жизни.

Для этого есть несколько советов, о которых в эфире программы «Сегодня Утро. Выходной» на телеканале «Украина 24» рассказала врач-невролог Елена Шутка.

«Глобальное потепление, которое мы наблюдаем, приводит к общему водному дисбалансу. Эти перепады температуры, иногда в течение суток бывают перепады температуры до 10 градусов… мы видим, как летом становится более жарко, а зимой – более холодно. Конечно, мы не можем существенно влиять на природные аномалии, но мы можем помочь своему организму. Основа - это здоровый образ жизни: полноценный сон, соблюдение питьевого режима, умеренные физические нагрузки. Бытует мнение, что любой человек должен выпивать 1-1,5 литра воды в сутки. Но помним о том, что есть индивидуальные нормы. Поэтому нам нужно прислушиваться к собственному организму», – заявила Елена Шутка.

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В частности, отметила врач, надо выработать в домашних условиях привычку пить воду.

«Расскажу вам секрет. У нас есть замечательная гигиеническая привычка - чистить зубы два раза в день. Рядом с одной привычкой легче приобрести другую. Выпивайте перед чисткой зубов стакан воды. Если у вас был насыщенный стрессовый психически перегруженный день, то вечером вместо стакана воды можно выпить легкий отвар мяты с мелиссой. Это поможет вам более полноценно поспать и расслабиться. Сейчас осень, и было бы неплохо насытить организм тем, чем богата осень – овощи, фрукты, зелень, ягоды. Поэтому будет здорово, если утром вы приготовите себе смузи. Есть множество рецептов, сочетание шпината, зелени сельдерея с добавлением меда, лимонного сока, мы можем это разводить кефиром, йогуртом. И вот уже утром вы получили энергетический запас на целый день», – отметила врач.

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Ранее в эфире программы "Сегодня Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24" вице-президент Профессиональной ассоциации экологов Валерия Заружко рассказала, что климатические изменения в Украине уже через 10 лет могут стать необратимыми, если не принять немедленные меры. На вопрос, что в Украине может свидетельствовать об изменении климата, Заружко ответила:

"Мы видели это собственными глазами, когда 19 июля за полчаса выпало аномальное количество осадков, которое обычно выпадает в течение месяца. Это уже свидетельствует о том, что мы видим огромные изменения климата в Украине уже сегодня. Мы должны об этом подумать, потому что времени остается в обрез. По прогнозам экспертов, если изменения не произойдут до 2030 года, то, к сожалению, процессы будут необратимыми".