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Эколог предупредила об огромных изменениях климата в Украине: времени осталось в обрез Влияние глобального потепления в ближайшие годы может стать необратимым

Климатические изменения в Украине уже через 10 лет могут стать необратимыми, если не принять немедленные меры.

Об этом в эфире программы "Сегодня Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24" рассказала вице-президент Профессиональной ассоциации экологов Валерия Заружко. На вопрос, что в Украине может свидетельствовать об изменении климата, Заружко ответила:

"Мы видели это собственными глазами, когда 19 июля за полчаса выпало аномальное количество осадков, которое обычно выпадает в течение месяца. Это уже свидетельствует о том, что мы видим огромные изменения климата в Украине уже сегодня. Мы должны об этом подумать, потому что времени остается в обрез. По прогнозам экспертов, если изменения не произойдут до 2030 года, то, к сожалению, процессы будут необратимыми".

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Вместе с тем эколог отметила, что делать изменения не слишком поздно:

"Есть изменения, которые необходимо делать на государственном уровне - внедрение методов циркулярной экономики, которые уже введены в европейских странах. Именно это даст нам возможность не использовать наши природные ресурсы, а использовать сырье, которое было уже использовано ранее, то есть берем вторичное сырье и используем его в новых продуктах. Это первый уровень. Во-вторых, мы должны уменьшить выбросы в атмосферу. Над этим уже работают, у нас есть нацплан по сокращению выбросов в воздух, который был подписан в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, но, к сожалению, не выделены средства на финансирование этой программы".

Также Заружко подчеркнула необходимость повышения уровня экологической сознательности граждан:

"Надо относительно этого работать с детьми еще со школ, или даже детских садов, чтобы повысить уровень экологической ответственности".

Напомним, по прогнозам экологов, из-за глобальных изменений климата Украине грозит подтопление прибрежных зон и беспощадные засухи на юге. При наихудшем сценарии климатических изменений часть ныне оккупированного Крыма за несколько десятилетий уйдет под воду, как и еще полтысячи украинских населенных пунктов.

"Если Черное море поднимется на 82 сантиметра, то это уже будут довольно значительные последствия. Это и Затока, и Херсон, и Николаев, и Мариуполь, и Бердянск - они лишь частично, не полностью, но все равно в потенциальной зоне затопления. Одесса - на 17%, а такой город, как Вилково - на 99%", - рассказала эксперт по адаптации к изменению климата Ольга Гусакова.