Снег и минусовая температура в мае - спасатель об ухудшении погоды в Украине

Начальник Четвертой специализированной поисково-спасательной группы Тарас Брында в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о резком ухудшении погоды на Западной Украине, в частности, в Карпатах.

«На Западной Украине циклон ухудшил погодные условия. Идет дождь, сильный ветер. А на высокогорье термометр опускается значительно ниже, к минусу, практически нулевая видимость, вместо дождей снегопады и сильный ветер. Сейчас на высокогорье у нас температура -3 градуса. Ветер до 15 м/с и видимость 20-30 метров. Пока предпосылок к наводнениям нет, так как для этого необходимо, чтобы осадки были более 10 дней», - отметил Брында.