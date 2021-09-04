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"Это отдельная трагедия": министр оценил ущерб от пожара в костеле в Киеве Александр Ткаченко рассказал, в каком состоянии находится историческое здание

В результате пожара в Киеве в костеле Святого Николая серьезный ущерб зданию не нанесен, однако огонь уничтожил уникальный орган внутри храма.

Об этом говорится в сюжете программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24". Чрезвычайное происшествие прокомментировал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко:

"Ущерб самому зданию не причинен. Внутри да, орган уничтожен, и это отдельная трагедия, потому что органов в стране мало. И мы будем над этим работать. Но самое главное, что историческому зданию пока ничего не угрожает".

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Глава МВД Денис Монастырский озвучил предварительную версию инцидента:

"Предварительный вывод - причиной огня стало короткое замыкание в самом органе, так как возгорание было во время репетиции, которая проводилась после 21:00. Сейчас открыто уголовное производство за нарушение правил пожарной безопасности, взяты образцы для экспертизы".

С утра на месте пожара работают правоохранители и работники ГСЧС. Они осматривают здание как снаружи, так и изнутри. По предварительной информации, орган пострадал больше всего. Кроме того, от огня пострадал органный зал и упала большая люстра.

Фото: Facebook/Денис Монастырский

Напомним, пожар в историческом здании костела Святого Николая в центре Киева произошел вечером 3 сентября.

По предварительным данным, сотрудники учреждения культуры не вызывали спасателей сразу после возникновения пожара, пытаясь его потушить самостоятельно.

К тушению были привлечены 80 человек и 16 единиц техники ГСЧС. Обошлось без жертв и пострадавших.