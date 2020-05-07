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Погода готовит испытание украинцам - неутешный прогноз В мае будет умеренный температурный режим и количество осадков будет выше средних многолетних величин

Директор украинского Гидрометцентра Николай Кульбида в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о большом количестве осадков в Украине в мае.

«Количество осадков может достигать двухмесячных норм течение месяца практически во всех регионах за исключением южных областей. Поэтому надо говорить о том, что будет умеренный температурный режим и количество осадков будет выше средних многолетних величин», - отметил синоптик.

При этом, по его словам, это незначительно скажется на качестве и количестве урожая.

«Например, север Одесской области будет обеспечен водой, а юг - нет. То же касается Николаевской и Херсонской областей, поэтому сейчас можно оценивать ситуацию как вполне благоприятную для роста и развития всех сельхозкультур. Это дает надежду, что урожай, который формируется с юга на север, будет хорошим, возможно, немного меньше, чем в прошлом году, но ненамного», - отметил Кульбида.