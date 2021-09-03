11:01, Сегодня

На канале "Украина 24" стартует программа "Правда з Дмитром Співаком" Дмитрий Спивак и Виктория Малосвитная будут искать ответы на важные вопросы каждый вторник

"Украина 24" начинает новый информационный сезон премьерой программы "Правда з Дмитром Співаком", ведущей которого станет Виктория Малосвитная. Новый проект будет выходить с 7-го сентября по вторникам в 19:00.

"В мире, который утопает в манипуляциях и лжи, всегда стоит держаться правды, а истину искать. И мы будем делать это вместе со зрителями: развенчивать мифы и отличать настоящие новости от фейков. Украинцы требуют откровенного разговора. И моя главная цель в новой программе — рассказать, что же происходит вокруг нас. Ведь правда всегда побеждает", — комментирует Дмитрий Спивак.

"Правда з Дмитром Співаком" — информационная программа, в которой Дмитрий Спивак вместе с Викторией обсуждают темы на злобу дня, ищут ответ на важные вопросы ради единой цели — узнать, что скрывают от нас.

"Правда не всегда бывает приятной, иногда она очень горькая, тем и опасна. Ее часто пытаются скрыть, завуалировав под реалистичную байку. А знать правду, какой бы она ни была — это право каждого. Наша обязанность отыскать правду, "Правду Дмитра Співака", — Виктория Малосвитная.

Читайте также: "Украина 24" — №1 среди информационных телеканалов

Новая программа разделена на несколько рубрик: политическую, социальную и международную. Уникальность каждого обсуждения позволит зрителю посмотреть на ситуацию с разных сторон и детально разобраться в конкретной проблеме. Ведь зрители проекта не пассивны наблюдатели, а люди, которые хотят знать истину.

"Новостная Группа Украина начинает осенний информационный сезон громкой премьерой программы с настоящим лидером мнений — Дмитрием Спиваком. Он будет говорить правду, а правда, как мы все знаем, всегда побеждает", — отметил главный редактор Новостной Группы Украина Юрий Сугак.

Смотрите каждый вторник в 19:00 "Правду з Дмитром Співаком" на главном информационном канале страны "Украина 24".