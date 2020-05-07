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"Украина с Тиграном Мартиросяном" – в студии Анатолий Гриценко и Дмитрий Гордон Главные темы эфира - ослабление карантина и судьба медицинской реформы

Сегодня, 7 мая, гостями программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" будут Дмитрий Гордон, журналист, и Анатолий Гриценко, министр обороны Украины (2005-2007 гг.).

Темы программы:

- Ослабление карантина, работа общественного транспорта и выплаты медикам.

- Какие коррективы будут вносить в медицинскую реформу?

- Местные выборы в Украине и работа обновленного состава переговорной группы в Минске.

- Вопрос назначения Михеила Саакашвили - на какую должность претендует политик.

Смотрите сегодня в 18:00 на канале "Украина 24".