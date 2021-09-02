Нужны внешние наблюдатели — "слуга народа" о ситуации на Донбассе

Галина Янченко прокомментировала отказ России продлить мандаты наблюдателей ОБСЕ

Нужны внешние наблюдатели — "слуга народа" о ситуации на Донбассе

Россия отказалась продлить мандат миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк". Нужно ли возвращать миссию ОБСЕ, рассказала в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" нардеп из фракции "Слуга народа" Галина Янченко.

"Украина может ставить на тех пунктах пропуска и в целом на линии разграничения наших партнеров ОБСЕ. В конце концов для того, чтобы показывать, кто в этой истории является цивилизованным игроком, а кто психованной стороной. В интересах Украины, чтобы на линии разграничения были внешние наблюдатели, которые могут коммуницировать с миром — что происходит на самом деле, есть обстрелы, нет обстрелов, кто их инициирует и тому подобное. Украина будет в дальнейшем сохранять миссию ОБСЕ и всячески способствовать ей с нашей стороны", — сказала она.

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По сообщению Штаба ООС, российские оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала суток 2 сентября зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное.

В ответ на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь с незапрещенных Минскими договоренностями образцов вооружения.

Обо всех фактах нарушений со стороны российских оккупационных войск украинская сторона сообщила представителям миссии ОБСЕ.

Источник Украина 24 Теги Донбасс Война на Донбассе Россия Галина Янченко ОБСЕ