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Идея о переименовании Украины в Украину-Русь опасна - Доний Экс-нардеп и историк связывает эту идею с неспособностью построить современное государство

Идея о переименовании Украины в Украину-Русь опасна и не имеет ничего общего с современностью. Такое мнение высказал историк, экс-нардеп Олесь Доний на своей странице в Facebook.

По его мнению, такие инициативы - результат "отсутствия интеллектуальных ресурсов".

"У команды Зеленского был огромный шанс создать собственную "центристскую идею". И отсутствие интеллектуальных ресурсов приводит к абсурдным идеям переименования государства Украина на государство Украина - Русь... Идея опасна", - считает Доний.

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По словам политика, общее историческое наследие с Россией - это идеологический груз, хотя от исторического наследия отказываться не нужно.

"От исторического наследия не следует отказываться. И Украине следует научиться смотреть вперед. Общее историческое наследие с государством-агрессорам в период войны - это не столько культурное основание, сколько идеологический груз... Русь это часть нашего прошлого. Но - не современного! Наше современное это Украина!" - написал Доний.

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Экс-нардеп уверен, что с помощью таких "опасных идей" нельзя строить государство.

Отметим, что советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в интервью журналисту Роману Цимбалюку сказал, что Украину нужно переименовать, чтобы отнять у России право на наследие Киевской Руси. Эта идея вызвала сильный резонанс.

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин раскритиковал идею Арестовича. Он считает, что Украина исторически имеет право на название "Русь", однако переименовывать ее в "Русь-Украину" необязательно. "У нас есть своя история, Россия пусть гордится своей, и даже Путин в своей известной статье, которая на самом деле – имперский манифест, сказал, что было две Руси в определенный момент. Была та Русь и была наша Русь. У нас и так есть право на эту Русь, без какого-либо переименования. И когда кто-то говорит в дискуссиях, что название "Украина" все-таки указывает на периферию, я говорю: вы что, больные? Мы ассоциируемся с Украиной, у нас есть флаг, тысячи парней погибли за Украину. Неужели мы не можем это ценить? Зачем нам неполноценность? Эта история и так наша", - сказал Климкин в эфире "Украина 24".